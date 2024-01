Brasil e Paraguai se reúnem nesta segunda para discutir acordo sobre usina de Itaipu

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), irá se reunir com o presidente do Paraguai, Santiago Peña, na próxima segunda-feira, 15, em Brasília. O encontro está marcado para as 11 horas no Palácio Itamaraty, de acordo com a agenda oficial divulgada neste domingo, 14. Um dos assuntos que serão discutidos durante a reunião é o acordo sobre a usina hidrelétrica de Itaipu. O Brasil e o Paraguai estão negociando um novo acordo para a divisão da energia produzida na usina, que está localizada na fronteira entre os dois países. A reunião entre os presidentes é de extrema importância, pois a usina de Itaipu é uma das maiores fontes de energia para ambos os países. O acordo atual, que foi assinado em 1973, está sendo revisto para garantir uma divisão mais justa da energia produzida. A expectativa é que durante o encontro sejam discutidos os detalhes do novo acordo e que sejam encontradas soluções que beneficiem tanto o Brasil quanto o Paraguai. A reunião também reforça a relação diplomática entre os dois países e a importância de manter um diálogo constante para resolver questões de interesse mútuo.

