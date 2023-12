Brasil enfrenta nona onda de calor e capitais terão temperaturas de até 42°C

O Brasil enfrentará mais uma onda de calor neste sábado, 16, com temperaturas que podem variar entre 31ºC e 42ºC em todo o país. Essa é a nona onda de calor registrada este ano, que teve início na última quinta. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as maiores temperaturas serão sentidas em Cuiabá (MT), com previsão de 42ºC; Porto Alegre (RS), onde os termômetros podem chegar a 39ºC; e Campo Grande (MS), com máxima de 38ºC. São Paulo também sentirá o calor, com previsão de 35ºC. O Inmet alerta que essa nova onda de calor não será tão intensa quanto a anterior, que ocorreu entre 8 e 19 de novembro, quando várias cidades registraram temperaturas acima de 40°C por vários dias consecutivos. Contudo, o órgão chama a atenção para a baixa umidade relativa do ar, que pode variar entre 30% e 20%, e recomenda o aumento da ingestão de líquidos. Com a aproximação de uma frente fria prevista para a próxima semana, o pico do calor será no domingo, 17, à tarde na maioria das regiões, com a influência do vento quente e úmido, o que pode favorecer a ocorrência de temporais em grande parte do Sul. Confira as temperaturas máximas previstas para este sábado nas capitais:

Aracaju (SE) com 30°C

Belo Horizonte (MG) com 32°C

Belém (PA) com 34°C

Boa Vista (RR) com 38°C

Brasília (DF) com 32°C

Campo Grande (MS) com 38°C

Cuiabá (MT) com 42°C

Curitiba (PR) com 34°C

Florianópolis (SC) com 31°C

Fortaleza (CE) com 31°C

Goiânia (GO) com 37°C

João Pessoa (PB) com 31°C

Macapá (AP) com 33°C

Maceió (AL) com 30°C

Manaus (AM) com 33°C

Natal (RN) com 30°C

Palmas (TO) com 36°C

Porto Alegre (RS) com 39°C

Porto Velho (RO) com 32°C

Recife (PE) com 30°C

Rio Branco (AC) com 31°C

Rio de Janeiro (RJ) com 36°C

Salvador (BA) com 30°C

São Luís (MA) com 33°C

São Paulo (SP) com 35°C

Teresina (PI) com 36°C

Vitória (ES) com 32°C