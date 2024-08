Brasil está mudando sua cultura de transporte, diz CEO da Norcoast

Gustavo Paschoa, 52 anos, afirma que o mercado tem entendido as vantagens da cabotagem frente ao modal rodoviário

Eric Napoli 10.ago.2024



Estreante no mercado de cabotagem–navegação entre portos– brasileiro, a Norcoast iniciou suas operações no país no momento certo. Essa é a avaliação do CEO da companhia, Gustavo Paschoa, de 52 anos. Na visão do executivo, o Brasil vem mudando sua cultura de transporte e entendido que o modal de navegação portuária entrega melhores resultados do que as rodovias.

Ao Poder360, Paschoa declarou que está satisfeito com o desempenho da companhia, que opera no Brasil desde fevereiro. A empresa entrou no mercado na esteira do BR do Mar, a lei de incentivo a cabotagem sancionada em 2022, que flexibilizou a entrada de empresas no setor. Segundo Paschoa, a norma ainda carece de regulamentações, mas já dá efeitos positivos ao modal de transporte.

“Hoje a cultura do brasileiro é da rodovia. Os embarcadores devem planejar um pouco melhor e sair dessa cultura do caminhão. Eu acho que o Brasil já está passando por essa transformação”, disse Paschoa. “Para cada 10 contêineres rodando de caminhão em longas distâncias pela costa brasileira, 5 já poderiam estar na cabotagem”.

A cabotagem possui uma vantagem econômica relevante ante o modal rodoviário. Essa modalidade é, em média, de 20% a 30% mais barata do que despachar mercadorias em um caminhão. Apesar de competir, a cabotagem não mata os caminhões e a intermodalidade é um cenário interessante para as empresas que buscam um frete mais competitivo.

Apesar da percepção de que uma mudança de cultural está em andamento, Paschoa declarou que existem aspectos que podem tornar a cabotagem mais atrativa. Para o executivo, um fator necessário que precisa ser revisto é o monopólio da Marinha na formação de profissionais do setor marítimo. Paschoa explicou que o ritmo de graduação da Marinha causa uma carência de profissionais no setor e trava perspectivas de expansão, pois esses formandos são disputados por todo o setor naval.

Segundo Paschoa, o governo deveria abrir esse mercado para a iniciativa privada e manter o monopólio da Marinha apenas para a formação de profissionais voltados para funções de defesa das águas brasileiras.

“Hoje o mercado já tem uma carência muito grande de marítimos. A formação desses marítimos é feita em duas escolas controladas pela Marinha [ no Rio de Janeiro e em Belém]. Isso traz um estresse de custo porque todos disputam os poucos profissionais”, declarou.

Sobre as ações do governo para incentivar o modal de transporte marítimo, Paschoa disse que enxerga de forma positiva a iniciativa de conceder hidrovias à iniciativa privada. O governo já selecionou 6 projetos que devem ser licitados nos próximos anos.

“Essas concessões vão ser importantes porque você vai chamar um concessionário para cuidar da infraestrutura. Não basta o rio ser navegável, você tem que ter sinalização e regulamentação de vias para gerenciar todo o tráfego náutico”.

Atualmente, a Norcoast opera em um circuito de 5 portos, de Norte a Sul do país. São eles:

Porto de Paranaguá (PR); Porto de Santos (SP); Porto de Suape (PE); Porto do Pecém (CE); Porto de Manaus (AM). Ao Poder360, Paschoa disse que a Norcoast quer expandir suas atividades para mais 1 porto ainda em 2024: o Porto de Itajái (SC). “A gente está operando há quase 6 meses em 5 portos. Olhando para frente, nós estamos negociando para poder ter uma chamada na nossa rotação em Itajaí para atender o mercado de Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. Pretendemos iniciar essa operação ainda esse ano”.

