Brasil garante vaga na final da Copa do Mundo de futsal

O Brasil está na final da Copa do Mundo de futsal. A classificação foi alcançada nesta quarta-feira (2) após vitória de 3 a 2 sobre a Ucrânia, na Humo Arena, em Tashkent (Uzbequistão). Agora, na decisão da competição, a seleção brasileira mede forças com o vencedor da semifinal entre Argentina e França.

O confronto entre Brasil e Ucrânia foi marcado pelo equilíbrio, com os europeus abrindo o placar nos últimos momentos do primeiro tempo com Cherniavskyi. Porém, logo nos primeiros minutos da etapa final, a equipe comandada por Marquinhos Xavier virou graças a um gol contra dos ucranianos e outro de Dyego. O time do leste europeu chegou a igualar o placar com Abakshyn, mas, quando faltavam quatro minutos para o fim do confronto, o Brasil garantiu a vitória com outro gol do capitão Dyego.

Após a partida o ala Arthur afirmou que agora o momento é de se preparar para a grande decisão, independente do adversário: “Esse grupo está de parabéns, merecia estar na final e lutamos muito para estar aqui. Agora é descansar e analisar nosso adversário para a grande final da Copa do Mundo”.