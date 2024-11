Brasil lidera crescimento do turismo na América Latina

Em 2023, o Brasil se destacou como líder no crescimento do turismo na América Latina, registrando um impressionante avanço de 37% em relação ao ano anterior. Este crescimento representa um impacto econômico de R$ 218 bilhões, conforme revelado por um levantamento da Focus Ride, uma empresa de pesquisas especializada no setor de turismo. O estudo também destacou que o valor bruto de reservas na região subiu 29%, ultrapassando a marca de US$ 70 bilhões. No Brasil, o Ministério do Turismo celebrou o aumento na chegada de turistas estrangeiros, que somaram mais de 5 milhões em 2023, um crescimento de 62% em comparação a 2022.

Os dados do Banco Central reforçam as informações do Ministério do Turismo, mostrando que os turistas estrangeiros gastaram mais de R$ 30 bilhões no país, um aumento de 25% em relação ao ano anterior. Especialistas do setor afirmam que esses números evidenciam o potencial do Brasil para fomentar o mercado de turismo, não apenas pelas suas belezas naturais, mas também pela rica oferta cultural que o país oferece. O Ministério do Turismo atribui esse crescimento às políticas públicas eficazes adotadas pelo governo federal.

Além do turismo internacional, o turismo doméstico também apresentou um crescimento notável. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), mais de 68 milhões de passageiros viajaram pelo Brasil entre janeiro e setembro de 2024. O relatório da Focus Ride prevê que o turismo na América Latina continuará a crescer nos próximos anos, com a expectativa de que o valor bruto de reservas atinja R$ 95 bilhões até 2027.

