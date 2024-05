Brasil passa a ter seis restaurantes com duas estrelas Michelan; confira lista

Após quatro anos, o Guide Michelin voltou, nesta segunda-feira (20), a avaliar os restaurantes do Rio de Janeiro e de São Paulo. A cerimônia foi realizada no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Essa foi a sétima edição nacional do guia francês, e 15 restaurantes mereceram uma estrela (12 em São Paulo, 3 no Rio), cinco a mais que na última edição, sendo sete novos. Apenas seis ostentam duas (três cariocas e três paulistanos), são eles: D.O.M (SP), Oteque (RJ), ORO (RJ), Lasai (RJ), Tuju (SP) e Evvai (SP). Apesar de contar agora com seis restaurantes com duas estrelas, o país ainda segue sem nenhum nome com o patamar máximo de três estrelas. Na lista de restaurantes com uma estrela, estão:

Kinoshita (SP)

Maní (SP)

Jun Sakamoto (SP)

Huto (SP)

Kan Suke (SP)

Picchi (SP)

Mee (RJ)

Cipriani (RJ)

San Omakase (RJ)

Fame Osteria (SP)

Kazuo (SP)

Kuro (SP)

Murakami (SP)

Oizumi Sushi (SP)

Tangará (SP)