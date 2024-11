Brasil perdeu cerca de 7 milhões de leitores nos últimos cinco anos

A pesquisa intitulada Retratos da Leitura no Brasil, conduzida pelo Ipec e divulgada pelo Instituto Pró-Livro, revelou dados preocupantes sobre os hábitos de leitura no país. Entre os 5.504 entrevistados, 53% afirmaram não ter lido nenhum livro nos três meses que antecederam a pesquisa, realizada entre 30 de abril e 31 de julho. Nos últimos cinco anos, o Brasil perdeu cerca de 6,7 milhões de leitores, totalizando mais de 11 milhões desde 2015. A média de livros lidos por pessoa também apresentou uma queda significativa, passando de 2,6 para apenas 2 títulos. Este número representa a menor média anual registrada na série histórica, com cada brasileiro lendo, em média, apenas quatro livros por ano. Essa diminuição na leitura é um fenômeno que afeta diversas faixas etárias, mas é mais acentuada entre os adultos de 30 a 39 anos.

Entre os jovens, a situação é um pouco mais estável. A faixa etária de 11 a 13 anos manteve-se com 81% de leitores, enquanto o grupo acima de 70 anos viu um aumento no número de leitores, subindo de 26% para 32%. No entanto, a leitura tende a diminuir com o avanço da idade, com 62% dos adolescentes de 14 a 17 anos e 53% dos jovens de 18 a 24 anos ainda se dedicando à leitura. A pesquisa também identificou a falta de tempo como o principal obstáculo para a leitura, sendo mencionada por 46% dos participantes. Além disso, a proporção de mulheres que leem caiu de 54% para 49%, enquanto a de homens passou de 50% para 44%. Em termos regionais, a Região Sul se destaca como a que mais lê, enquanto a Região Nordeste apresenta os índices mais baixos, com exceções notáveis em estados como Pernambuco e Ceará. A queda na leitura foi observada em todas as regiões do Brasil, sendo mais pronunciada na Região Norte, onde a redução foi de 15%.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA