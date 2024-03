Brasil pode ter metade de crianças e adolescentes obesos ou sobrepeso até 2035

Segundo o Atlas Mundial da Obesidade, divulgado pela World Obesity Federation (em português, Federação Mundial da Obesidade), metade das crianças e adolescentes do Brasil podem ter sobrepeso ou obesidade até 2035. Em 2020, o Brasil tinha mais de 15 milhões de pessoas entre 5 e 19 anos com excesso de peso. De acordo com o documento, pessoas cada vez mais jovens estão sofrendo com sobrepeso e obesidade. Em termos globais, se as tendências continuarem até 2035, mais de 770 milhões de crianças e adolescentes devem viver com sobrepeso e obesidade. Como mostrou o site da Jovem Pan, a obesidade entre adultos mais de que duplicou desde 1990. A Organização Mundial da Saúde (OMS) também divulgou dados nesta sexta-feira que apontam que uma em cada oito pessoas no mundo é obesa.

