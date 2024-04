“Brasil premia a ineficiência”, diz Fernando Haddad

Ministro da Fazenda afirma que o sistema tributário contribui para isso e que reforma ajudará a enfrentar o problema

PODER360 12.abr.2024 (sexta-feira) – 19h13



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta 6ª feira (12.abr.2024) que o “Brasil premia a ineficiência”. O chefe da equipe econômica afirmou ainda haver cautela com o sistema tributário atual e que a reforma tem como desafio “melhorar a vida do industrial brasileiro”.

“A gente tem que tomar cuidado com 2 sistemas que acabam fazendo com que as pessoas eficientes sofram por alguma razão a concorrência dos ineficientes: um é o sistema tributário”, disse.

As declarações foram dadas durante a inauguração da nova sede da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), no Edifício Berrini One, em São Paulo (SP).

Haddad também mencionou haver o desejo de produzir mais e com menos custo, além de exportar mais. Defendeu ainda “desonerar investimento” e fazer com que os produtos industrias tenha a alíquota do IVA (Imposto sobre Valor Agregado) menor.

O ministro da Fazenda também pediu que o setor industrial ficasse atento à regulamentação da Reforma Tributária para que a mudança “não seja desvirtuada”. Disse ainda que as notícias são boas no 1º trimestre e “ainda melhores” na 1ª semana de abril e que a indústria automobilística “tem tudo para crescer forte” com a descarbonização.

“Nós temos toda a condição de fazer desse país um país melhor e todo dirigente tem que estar com olhos voltados para essa transformação”, afirmou.

Haddad também falou que é necessário criar condições para que os vizinhos voltem a comprar produtos do país, como ônibus.

O evento também conta com as participações do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB).