Brasil propõe no G20 consensos sobre comércio sustentável e inclusão feminina

O Grupo de Trabalho de Comércio e Investimentos do G20, sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e do Ministério das Relações Exteriores, está empenhado em elaborar um pacote de consensos que aborde quatro temas centrais. Esses temas incluem o comércio e desenvolvimento sustentável, a participação feminina no comércio internacional, a sustentabilidade em acordos de investimento e a reforma da Organização Mundial do Comércio. A proposta brasileira sugere a criação de princípios que guiem as ações relacionadas ao comércio global, além de um compêndio de boas práticas para promover a inclusão das mulheres nesse setor. Também está nos planos a realização de um estudo que analise a inclusão de cláusulas de desenvolvimento sustentável em acordos internacionais de investimento.

O intuito é que o documento final, que será resultado desse esforço colaborativo, seja anexado à declaração dos líderes durante a cúpula que ocorrerá em novembro no Rio de Janeiro. A escolha por um pacote de consensos, em vez de um comunicado convencional, visa garantir a durabilidade dos acordos estabelecidos. Os representantes do grupo reconheceram que a busca por convergência é um desafio, especialmente devido à diversidade de opiniões entre os países que compõem o G20. A relação entre comércio e desenvolvimento sustentável é vista como a prioridade mais ambiciosa da presidência brasileira. Além disso, foi enfatizada a necessidade de incluir cláusulas de sustentabilidade nos acordos de investimento, com atenção especial a questões sociais e ambientais. O Brasil se destaca como um líder na implementação dessas cláusulas, sendo reconhecido por sua abordagem inovadora nesse campo.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA