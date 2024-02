Brasil quer esfriar situação com Israel para não ofuscar G20

Governo avalia que respostas às “provocações de Israel” foram suficientes, mas chanceler israelense voltou a criticar Lula nesta 4ª feira (21.fev)

Depois de dar resposta à altura, governo Lula quer arrefecer tensão diplomática com Israel Sérgio Lima/Poder360 02.dez.2022

Mariana Haubert 21.fev.2024 (quarta-feira) – 14h39



O governo brasileiro pretende reduzir a temperatura da crise entre Brasil e Israel para que a reunião de chanceleres do G20, que começa nesta 4ª feira (21.fev.2024), no Rio, não seja ofuscada pelo assunto. A avaliação da diplomacia é que o governo deu respostas à altura do que chamam de “provocações” do governo de Benjamin Netanyahu e o momento agora é de arrefecer.

O chanceler israelense, Israel Katz, porém, mantém sua ofensiva de cobranças por retratação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Desde domingo (18.fev.2024), quando o chefe do Executivo brasileiro comparou a operação militar de Israel na Faixa de Gaza com o extermínio de judeus realizado por Adolf Hitler na Alemanha nazista, o governo israelense tem reagido com duras críticas e cobranças por desculpas de Lula.

Nesta 4ª feira (21.fev), Katz publicou um vídeo com a brasileira Rafaela Triestman, que estava em um festival de música na região sul de Israel em 7 de outubro, quando o grupo extremista Hamas realizou ataques terroristas na região. Seu namorado, Ranani Glazer, de 24 anos, morreu na ofensiva.

“Presidente Lula, após a sua comparação entre a nossa guerra justa contra o Hamas e os atos desumanos de Hitler e dos nazistas, a Rafaela tem uma mensagem que o senhor deveria ouvir”, escreveu Katz.

Assista ao vídeo (8min36s):

Na 3ª feira (20.fev), o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, disse que as últimas declarações de Katz eram “inaceitáveis e mentirosas” e a forma como o chanceler israelense se manifestou em relação a Lula era “insólita e revoltante”.

Integrantes do governo ainda avaliam qual o grau de desgaste entre os 2 países. A expulsão do embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, chegou a ser aventada, mas, por enquanto, não deve ser efetivada. Isso porque a medida é considerada gravíssima e poderia levar ao rompimento de relações.

A ideia, porém, está posta para o caso de Tel Aviv escalar ainda mais crise e aumentar o tom das cobranças a Lula. Tal decisão, porém, só seria tomada após a reunião de chanceleres do G20, que termina na 5ª feira (22.fev.2024). É o 1º grande evento da cúpula no Brasil. O grupo reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e União Africana.