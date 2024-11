Brasil registra 17 mil óbitos por câncer de próstata em 2023; média é de 47 mortes por dia

Dados e números do Ministério da Saúde informados pela Sociedade Brasileira de Urologia indicaram que o Brasil registrou a morte de 17 mil homens por câncer de próstata no ano passado, uma média de 47 por dia. Segundo a revista científica internacional Lancet, via Agência Brasil, no primeiro semestre deste ano foi previsto que o número de novos casos da doença aumentem nos próximos anos.

De acordo com a comissão de câncer de próstata da publicação, os novos casos no mundo devem dobrar até 2040, indo de 1,4 milhão em 2020 para 2,9 milhões em 2040. O motivo, de acordo com a revista, é o aumento da expectativa de vida global. É previsto também um crescimento de 85% do número de mortes, passando de 375 mil em 2020 para 694 mil em 2040.