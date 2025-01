Brasil registra a temperatura média mais alta da história em 2024

O ano de 2024 foi o mais quente já registrado no Brasil, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura média chegou a 25,02°C, a maior desde 1961, e representa um desvio de 0,79°C em relação à série histórica que abrange os anos de 1991 a 2020. O aumento das temperaturas ao longo do tempo é frequentemente atribuído às mudanças climáticas e ao aquecimento global.

A anomalia de temperatura refere-se a variações em relação a uma linha de base estabelecida. Para 2024, a expectativa de um ano com calor extremo já era prevista, impulsionada por fenômenos como o El Niño e as mudanças climáticas. O fenômeno La Niña, que normalmente atua para resfriar as temperaturas, tem mostrado sinais de enfraquecimento.

De acordo com o observatório Copernicus, 2024 será reconhecido como o ano mais quente já registrado em nível global. Especialistas afirmam que não há como evitar que este ano supere a temperatura média de 2023. Além disso, 2024 será marcado como o primeiro ano a encerrar com uma média de temperatura superior a 1,5°C em comparação aos níveis pré-industriais, um limite considerado crucial para mitigar os impactos mais severos do aquecimento global.

Entretanto, essa superação da média de 1,5°C não indica que o planeta tenha ultrapassado permanentemente essa barreira. A situação climática continua a ser monitorada, e os cientistas alertam para a necessidade de ações urgentes para conter o aumento das temperaturas e suas consequências. A combinação de fatores climáticos e a atividade humana são elementos centrais nesse cenário preocupante.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos