Brasil registra em 2024 o maior nº de pedidos de recuperação judicial em 20 anos

No ano passado, foram registrados 2.273 pedidos de recuperações judiciais, segundo o Indicador de Falência e Recuperação Judicial da Serasa Experian. Esse foi o mais alto índice contabilizado desde o início da série histórica, iniciada em 2005, e representa um aumento de 61,8% em relação a 2023.

A recuperação judicial é um recurso utilizado por empresas em crise financeiras para tentar reestruturar a dívdia e evitar a falência. Confira abaixo a evolução do número de pedidos nos últimos 10 anos:

“Embora o ambiente econômico estivesse aquecido em 2024, o Brasil enfrenta uma taxa de juros bastante restritiva. Para as empresas que entram em inadimplência e não conseguem reverter essa situação, o instrumento de recuperação judicial auxilia na reorganização, evitando assim a falência”, afirma a economista da Serasa Experian, Camila Abdelmalack.

Entre as empresas que pediram recuperação judicial em 2024 estão Polishop, Dia, Sidewalk, Agrogalaxy e InterCement.

Considerando apenas o mês de dezembro, foram 188 requisições de recuperações judiciais, uma alta de 84,3% em relação ao mesmo 2023. Na variação mensal, a indicação foi 1,1%.

Pedidos de MPEs saltam 78,4%

Na visão por porte, o levantamento mostrou que o cenário foi ainda mais agravante para as “Micro e Pequenas empresas”, que puxaram a alta das solicitações e registraram 1.676 requerimentos, um aumento de 78,4% em relação a 2023. Em seguida, apareceram as “médias” e “grandes” companhias, com 416 e 181, respectivamente. Veja, na tabela a seguir:

Pedidos de Recuperação Judicial Por Porte Setores 2022 2023 2024 Micro e Pequena Empresa 528 939 1.676 Média Empresa 214 331 416 Grande Empresa 91 135 181

Fonte: Serasa Experian

Serviços lideram pedidos de recuperação

Na divisão por setor, as empresas do segmento de “Serviços” foram as responsáveis pela maior parte dos requerimentos de recuperação judicial em 2024 (928). “Comércio” apareceu em segundo lugar (575). Veja, na tabela a seguir, o comparativo:

Pedidos de Recuperação Judicial Por Setor Setores 2022 2023 2024 Comércio 130 379 575 Indústria 138 254 347 Serviços 424 651 928 Primário 70 121 423

Fonte: Serasa Experian

Quase 1 mil pedidos de falência em 2024

Em 2024, as empresas no Brasil apresentaram 949 pedidos de falência no Brasil, indicando uma queda de 3,5% na variação anual do indicador. As “Micro e Pequenas” tiveram a maior parcela nos requerimentos (578), seguidas pelas companhias de médio porte (189) e as “Grandes” (182).

O ranking do setor dos negócios seguiu com “Serviços” (416), “Comércio” (292), “Indústria” (238), e “Primário” (3).

Considerando apenas o mês de dezembro de 2024, foram registrados 51 pedidos de falências, com variação anual de 6,3% e mensal de -28,2%.

