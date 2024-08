Brasil registra quase 14 mortes violentas de crianças e adolescentes por dia

Nos últimos três anos, o Brasil registrou uma média alarmante de quase 14 mortes violentas de crianças e adolescentes, com idades entre 0 e 19 anos, a cada dia. Além disso, cerca de 150 casos de estupro foram reportados diariamente nesse mesmo período. Esses dados fazem parte da segunda edição do relatório Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil, elaborado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta terça-feira (13).

Entre 2021 e 2023, foram contabilizadas 15.101 mortes violentas intencionais e 164.199 ocorrências de estupro envolvendo vítimas de 0 a 19 anos. A maior parte das vítimas de homicídios (91,6%) está na faixa de 15 a 19 anos, sendo que 90% são meninos e 82,9% pertencem à população negra. Em 2023, a taxa de mortalidade entre meninos negros foi 4,4 vezes superior à de meninos brancos, 4,1.

O relatório também revela que, para os jovens acima de 15 anos, a maioria das mortes ocorre em situações de violência armada nas áreas urbanas. Aproximadamente 62,3% dos homicídios acontecem em vias públicas, e 81,5% são cometidos por desconhecidos. Além disso, houve um aumento preocupante nas mortes de crianças de 0 a 4 anos (20,4%) e de 5 a 9 anos (49%) entre 2021 e 2023, com a maioria dos casos ocorrendo em casa e envolvendo autores conhecidos.

Outro dado alarmante é que cerca de 16% das mortes violentas de crianças e adolescentes foram atribuídas as ações das forças de segurança. Em 2023, uma em cada cinco mortes de crianças foi causada pela polícia, o que levanta questões sobre a atuação dessas instituições.

Enquanto a taxa de homicídios apresenta uma queda, os casos de estupro contra crianças e adolescentes têm aumentado significativamente, passando de 46.863 em 2021 para 63.430 em 2023. A maioria das vítimas de violência sexual (87,3%) é do sexo feminino, com 48,3% delas na faixa etária de 10 a 14 anos. O crescimento dos casos foi especialmente notável entre crianças de até 9 anos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Tamyres Sbrile