Brasil reprova Israel por classificar secretário-geral da ONU como ‘persona non grata’

Governo brasileiro enfatizou que a atitude do país compromete as iniciativas da organização para alcançar uma solução pacífica que contemple a criação de um Estado da Palestina independente

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil manifestou sua reprovação à recente decisão de Israel de classificar o secretário-geral da ONU, António Guterres, como “persona non grata”. A declaração foi feita pelo ministro israelense dos Negócios Estrangeiros, Israel Katz, que impôs a proibição de entrada de Guterres no país. O Itamaraty expressou preocupação com o impacto negativo dessa ação nos esforços da ONU para promover um cessar-fogo no Oriente Médio. A justificativa apresentada por Katz para essa medida foi a suposta omissão de Guterres em condenar um ataque do Irã contra Israel, além de críticas à sua postura em relação a grupos considerados terroristas. Essa decisão coloca Guterres ao lado de outras figuras que também foram declaradas não bem-vindas em Israel, incluindo o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que recebeu essa designação em fevereiro deste ano. O governo brasileiro enfatizou que a atitude de Israel compromete as iniciativas da ONU para alcançar uma solução pacífica que contemple a criação de um Estado da Palestina independente.

Publicado por Luisa dos Santos

