Brasil tem 6,68 bilhões de acessos a casas de aposta online em 2024

Em 2024, os brasileiros realizaram aproximadamente 6,68 bilhões de acessos a plataformas de apostas, o que equivale a cerca de 210 visitas por segundo. A maior parte desse tráfego, 98,9%, foi direcionada a sites que operam de forma legal, enquanto apenas 1,1% correspondeu a casas de apostas ilegais, totalizando cerca de 74 milhões de acessos. Entre as casas de apostas analisadas, 68 possuem autorização para operar legalmente, enquanto 32 atuam fora da lei. A Bet7k se destacou como a mais visitada, acumulando mais de 10,4% do total de acessos. Dados são do site Aposta Legal, que tem informações e apoia casas de apostas legais.

Em seguida, estão a Betano, com 9,7%, e a Betnacional, com 9,1%. Juntas, as 15 plataformas de apostas mais populares concentraram 80% do total de visitas, somando 5,33 bilhões de acessos. O tempo médio que os usuários permanecem nessas plataformas é de quatro minutos e 34 segundos. A Bet365, por exemplo, registrou que 77% de suas visitas vieram de dispositivos móveis, com um tempo médio de permanência de oito minutos. Por outro lado, a Brazino777 teve 98% de seu tráfego originado de aparelhos móveis, mas com uma permanência média bem menor, de apenas 18 segundos.

Uma pesquisa anterior revelou que 55% dos apostadores acessam essas plataformas pelo menos uma vez por semana. Além disso, 73% dos usuários afirmaram gastar, em média, menos de R$ 100 por mês em apostas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias