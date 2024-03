Brasil tem 70.572 novos casos de covid

São mais de 38,5 milhões de infecções confirmadas desde o início da pandemia; total de mortes é de 710.427

O Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) informou que foram contabilizados 70.572 novos casos de covid na última semana epidemiológica (25.fev-2.mar). Essa é a 2ª vez que o país registra ultrapassa a marca de 70.000 casos em uma única semana nos últimos 12 meses.

Na 9ª semana epidemiológica, foram 253 mortes em decorrência da doença. Ao todo, são 710.427 mortos no Brasil desde o início da pandemia, em 2020. No total, 38.592.310 diagnósticos de covid foram confirmados no período.

Sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Ministério da Saúde parou de publicar o boletim diário com a quantidade de casos e mortes. Agora, os dados são divulgados semanalmente –divididos por semanas epidemiológicas. A decisão foi tomada em fevereiro de 2023. O motivo: a alteração na periodicidade “otimiza” o trabalho das equipes de vigilância nas unidades da Federação e “não há mais motivo para notificação diária”, segundo o Conass.

A última semana contabilizada, que terminou em 2 de março, foi a 6ª com o maior número de contágios desde janeiro de 2023. A mais recente onda (pico de casos e mortes pela doença) foi registrada em fevereiro de 2022, quando o total na semana ultrapassou 6.000 mortes.

MORTES PROPORCIONAIS O Brasil registra 3.498 mortes por milhão. Dentre as unidades da Federação, a pior situação é a do Rio de Janeiro, com 4.854 vítimas por milhão. As taxas consideram o número de mortes confirmadas pelo Conass e a população do Censo Demográfico 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em cada unidade da Federação.