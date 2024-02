Brasil tem 709.601 mortes por complicações da covid

Ao todo, são 38.374.307 de infectados desde o início da pandemia; foram 36.154 novos casos na última semana epidemiológica

A última semana contabilizada, que terminou em 3 de fevereiro, foi a 25ª com menos mortes registradas desde o início da pandemia; na imagem, teste da covid Sérgio Lima/Poder360 – 6.jan.2022

PODER360 10.fev.2024 (sábado) – 6h08



O Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) informou na 5ª feira (8.fev.2024) que foram registradas 194 mortes por complicações da covid-19 na última semana epidemiológica (28 de janeiro a 3 de fevereiro). Foram contabilizados 36.154 novos casos no mesmo período.

Ao todo, são 709.601 mortes pela doença no Brasil desde o início da pandemia (2020). No total, são 38.374.307 diagnósticos confirmados.

Já sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Ministério da Saúde parou de publicar o boletim diário com a quantidade de casos e mortes pela covid. Agora, os dados são divulgados semanalmente –divididos por semanas epidemiológicas. A decisão foi tomada em fevereiro de 2023. O motivo: a alteração na periodicidade “otimiza” o trabalho das equipes de vigilância nas unidades da Federação e “não há mais motivo para notificação diária”, segundo o Conass.

A última semana contabilizada, que terminou em 3 de fevereiro, foi a 25ª com menos mortes registradas desde o início da pandemia. A mais recente onda (pico de casos e mortes pela doença) foi registrada em fevereiro de 2022, quando o total na semana ultrapassou 6.000 mortes.

Leia aqui como e de onde o Poder360 obtém dados sobre o coronavírus.

MORTES PROPORCIONAIS O Brasil registra 3.494 mortes por milhão. Dentre as unidades da Federação, a pior situação é a do Rio de Janeiro, com 4.849 vítimas por milhão. As taxas consideram o número de mortes confirmadas pelo Ministério da Saúde e a população do Censo Demográfico 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em cada unidade da Federação.

RANKING MUNDIAL O Brasil ocupa a 16ª posição do ranking mundial de mortes proporcionais pela covid. A lista é liderada pelo Peru, com 6.508 mortes por milhão. É seguido por Bulgária (5.704), Bósnia e Herzegovina (5.066) e Hungria (4.918).

Os Estados Unidos lideram em número absoluto de mortos pela doença. Ao todo, foram registradas 1.170.784 mortes por covid no país desde fevereiro de 2020, segundo dados do Our World in Data.

O ranking de mortes proporcionais (abaixo) deve ser lido com cautela, já que há alta subnotificação das mortes pela doença e, em alguns países, a subnotificação é maior do que em outros.

Estudo publicado na revista Lancet em 2022 mostra que, embora a contagem oficial dos países mostrasse 6 milhões de mortes, a estimativa mais precisa é de que 18 milhões de vidas foram retiradas pela covid em 2020 e 2021.

A Índia, por exemplo, é conhecida pela subnotificação. A contagem do Our World in Data mostra 533.454 mortos até 4 de fevereiro de 2024. O estudo da Lancet, porém, estima que mais de 4 milhões tenham morrido no país.

A China é outro país para o qual não se confia nos dados, assim como Indonésia, Rússia e a maioria dos países da África.