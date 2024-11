Brasil tem 87,4% da população vivendo em áreas urbanas, aponta Censo

Em 2022, o Brasil contava com uma população total de 203,1 milhões de pessoas, das quais 177,5 milhões, ou seja, 87,4%, viviam em áreas urbanas. Em contraste, 25,6 milhões, representando 12,6%, residiam em áreas rurais. Comparando com os dados de 2010, houve um acréscimo de 16,6 milhões de habitantes nas cidades, enquanto as áreas rurais registraram uma diminuição de 4,3 milhões. A taxa de crescimento da população urbana foi de 0,82% ao ano, enquanto a rural apresentou uma queda de 1,27%. As informações foram divulgadas no Censo 2022.

As regiões Sudeste e Centro-Oeste destacaram-se com os maiores índices de urbanização, com 94,44% e 91,35% da população vivendo em áreas urbanas, respectivamente. Por outro lado, todas as regiões do país observaram uma redução na população rural, sendo a região Norte a mais afetada, com uma perda de 11,02%, seguida pela Centro-Oeste, que teve uma diminuição de 10,59%. Os recenseadores percorreram um total de 13.433.611,2 quilômetros, o que equivale a 335 voltas ao redor do planeta. A região Nordeste foi a que mais contribuiu para essa marca, com um percurso de 939.143,56 km. Minas Gerais se destacou como o Estado com o maior trajeto, totalizando 461.955,59 km.

No que diz respeito à densidade populacional, o Rio de Janeiro abriga oito dos dez bairros mais populosos do Brasil, com Campo Grande liderando a lista, apresentando 352.356 habitantes. O Censo também identificou a existência de 17.576 bairros e 468.097 setores censitários em todo o país. Os dados coletados no Censo de 2022 foram obtidos por meio de novas metodologias, que incluíram o uso de imagens de satélite atualizadas para a identificação de áreas urbanas e rurais.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA