Brasil tem cerca de 4.600 golpes por aplicativos de mensagem ou chamadas telefônicas a cada hora

No Brasil, a cada hora, mais de 4.600 indivíduos se tornam alvos de tentativas de fraudes financeiras, principalmente através de aplicativos de mensagens e chamadas telefônicas, onde golpistas se fazem passar por representantes de instituições bancárias. Além disso, cerca de 2.500 pessoas são enganadas ao comprar produtos online que nunca chegam, enquanto 1.680 têm seus celulares furtados ou roubados. Essas informações foram obtidas por meio de uma pesquisa realizada pelo Datafolha em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que entrevistou 2.508 pessoas entre os dias 11 e 17 de junho. Os resultados indicam uma significativa subnotificação de crimes cibernéticos, além de roubos e furtos de celulares. Apenas 30% dos que sofreram golpes relacionados ao Pix ou boletos falsos registraram ocorrência, e 55% dos que tiveram seus celulares roubados fizeram o mesmo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os golpes financeiros geraram um prejuízo estimado em R$ 25,5 bilhões ao longo de um ano, enquanto os roubos e furtos de celulares resultaram em perdas de R$ 22,8 bilhões. Embora menos comuns, o golpe envolvendo maquininhas de cartão adulteradas afetou 2,6% dos entrevistados, o que equivale a aproximadamente 4,2 milhões de pessoas. A pesquisa também revela que as tentativas de fraudes virtuais afetam mais aqueles que possuem renda entre 5 e 10 salários mínimos e têm nível superior. No entanto, os dados mostram que os golpes e roubos de celular impactam de forma desproporcional as camadas mais pobres da população, com 45% das pessoas que vivem com até dois salários mínimos relatando terem sido vítimas de algum dos crimes mencionados.

Publicado por Felipe Cerqueira

Leia também

Quase 15 milhões de brasileiros já tiveram o celular roubado ou furtado



Acidente em Vinhedo: MP-SP fala sobre atendimento às famílias das vítimas e golpes



*Reportagem produzida com auxílio de IA