Brasil tem déficit de mais de 174 mil vagas no sistema carcerário, aponta relatório do MJSP

O sistema carcerário brasileiro apresenta um déficit de 174.436 vagas, de acordo com o Relatório de Informações Penais (Relipen) divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) nesta semana. O documento, com dados referentes ao período de janeiro a junho de 2024, revela que a população carcerária do país é de 663.906 presos, enquanto a capacidade total das unidades prisionais é de 488.951 vagas.

De acordo com a Agência Brasil, a maior parte da população carcerária é composta por homens, totalizando 634.617 encarcerados. Já a população feminina é de 28.770 presas, das quais 212 estão grávidas e 117 são lactantes. Além disso, 119 filhos de presas vivem nas unidades prisionais junto às mães.

Apenas as famílias de 19.445 presos recebem o auxílio-reclusão, benefício de um salário mínimo (R$ 1.412,00), destinado a dependentes de presos de baixa renda em regime fechado que tenham contribuído para a Previdência.

O estado de São Paulo possui o maior número de encarcerados, com 200.178 presos, seguido por Minas Gerais (65.545), Rio de Janeiro (47.331), Paraná (41.612) e Rio Grande do Sul (35.721). Já os estados com o menor número de presos são Amapá (2.867), Roraima (3.126), Tocantins (3.738), Amazonas (5.069) e Alagoas (5.194).