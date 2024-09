Brasil tem gasto recorde e entra para top-10 do mercado de meio do ano

Com a janela de transferências fechada, o Brasil chegou ao seu gasto recorde no mercado deste meio de ano. Com um total de US$ 180 milhões gastos (R$ 1.022 bilhão), o país terminou como a oitava nação que mais gastou nesta janela. As informações são do relatório da Fifa.

Em comparação com a janela de meio de ano de 2023, os gastos do Brasil aumentaram em 20% neste ano, apresentando o maior índice de crescimento entre os países da lista. À frente do Brasil estão as cinco principais ligas europeias, além da Arábia Saudita e do Campeonato Português.

Fora os gastos, o Brasil também teve uma receita de US$ 278 milhões (R$ 1.567 bilhão) com a venda de jogadores que atuavam no futebol nacional. Com crescimento de 6% com relação a 2023, o país também ficou na 8ª colocação do ranking de maiores vendas.

Ainda segundo o relatório da Fifa sobre o mercado do meio do ano, a Arábia Saudita é o único país não europeu, além do Brasil, na lista de maiores gastos desta janela de transferências.

Veja os times brasileiros que mais gastaram nesta janela:

Botafogo- R$ 233,068 Cruzeiro- R$ 176,306 Flamengo- R$ 137,000 Palmeiras- R$ 102,800 Bahia- R$ 68,200 Grêmio- R$ 53,464 Atlético-MG- R$ 53,200 Internacional- R$ 51,200 Fluminense- R$ 48,821 Corinthians- R$ 36,620