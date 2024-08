Brasil tem mais de 4.600 tentativas por hora de golpe por telefone

Pesquisa Datafolha mostra que aplicativos de mensagem e ligações são os principais meios usados para fraudes

A pesquisa mostra que, no último ano, 1 em cada 10 brasileiros teve seu celular roubado ou furtado; na imagem, mão feminina segura celular PODER360 14.ago.2024 (quarta-feira) – 6h00



O Brasil registra mais de 4.600 tentativas de golpes financeiros por hora por meio de aplicativos de mensagens e ligações telefônicas, segundo pesquisa Datafolha em parceria com o FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública).

A pesquisa, divulgada na 3ª feira (13.ago.2024), foi realizada de 11 a 17 de junho de 2024 com 2.508 entrevistados em todas as regiões do país. A margem de é de 2 p.p. (pontos percentuais) para mais ou para menos.

O levantamento mostra que aproximadamente 2.500 pessoas por hora compraram produtos pela internet que nunca foram entregues. Além disso, 1.680 tiveram seus celulares furtados ou roubados, e 1.979 foram vítimas de golpes envolvendo Pix ou boletos falsos.

A pesquisa também destaca uma significativa subnotificação de crimes cibernéticos e de roubos e furtos de celulares. Só 30% das vítimas de golpes com Pix ou boletos falsos registraram ocorrência em delegacias, enquanto 55% daqueles que tiveram o celular subtraído afirmaram ter feito o B.O (boletim de ocorrência).

Entre as vítimas do “golpe da maquininha” —fraude em que criminosos usaram máquinas de cartão defeituosas ou adulteradas para cobrar valores maiores do que o acordado— cerca de 41% registraram ocorrência em delegacias.

Dos que sofreram golpes financeiros por conta de publicidades na internet e em redes sociais, só 18% registraram boletim de ocorrência. Quanto aos que sofreram tentativa de golpe por aplicativos de mensagem ou ligação, só 12% fizeram o relato à Polícia Civil.

A pesquisa mostra que os golpes virtuais, principalmente por meio aplicativos de mensagens e ligações telefônicas, afetam principalmente pessoas com renda de 5 a 10 salários mínimos, com ensino superior, e residentes em cidades com mais de 500 mil habitantes.

Por outro lado, os mais afetados proporcionalmente à renda por golpes e roubos de celular são os indivíduos de baixa renda. Entre os entrevistados com renda familiar de até 2 salários mínimos, 45% relataram ter sido vítimas de algum dos 13 tipos de delitos listados na pesquisa.

ROUBO DE CELULAR A pesquisa mostra que 1 a cada 10 brasileiros teve o celular roubado ou furtado dentro do período de 1 ano. Dos entrevistados, 9,2% disseram que já foram vítimas desse tipo de crime.

Levando em conta a proporção de entrevistados que disseram ter sido roubados, o Datafolha projetou que 14,7 milhões de pessoas tenham sido vítimas desse crime em todo o país.

O roubo de celular é mais frequente nas capitais, onde 15% dos moradores disseram ter sido vítimas de roubo. No interior, só 6% foram vítimas.