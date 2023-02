Brasil tem mais de 70 milhões de consumidores inadimplentes, aponta Serasa

O Brasil registrou 70,1 milhões de consumidores inadimplentes em janeiro de 2023. O número de devedores é 18% maior em comparação ao mesmo período de janeiro de 2018, cinco anos atrás, quando foi registrado 59,3 milhões de inadimplentes. Os dados, divulgados nesta segunda-feira, 27, são do estudo inédito da Serasa Experian. Além da inadimplência, o valor das dívidas também cresceu. Em média, cada inadimplente brasileiro deve R$ 4.612,30. Em janeiro de 2018, era R$ 3.926,40. Houve um crescimento de 19% no período. Em relação à faixa etária, os idosos com 60 anos ou mais estão entre os mais endividados. O número desses devedores aumentou 17%, em comparação a outras faixas etárias, com alta de 12%. O estudo do Serasa revela que a inflação e os juros altos são os principais fatores responsáveis pelo crescimento da inadimplência no Brasil no período analisado. Os dados foram divulgados no anúncio de uma edição extraordinária do Feirão Limpa Nome, que teve início nesta segunda. Na ação, os consumidores podem renegociar dívidas com bancos, financeiras, telefônicas e outras empresas. A negociação pode ser feita pelo site www.serasa.com.br, app Serasa no Google Play e App Store, 0800 591 1222 (ligação gratuita) ou WhatsApp (99575–2096).

