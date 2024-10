A quantidade de turistas estrangeiros no Brasil em setembro foi a melhor para o mês na série histórica: 445.389 pessoas desembarcaram no país. A sequência observada considera dados desde 1989. O crescimento foi de 26,4% em relação ao mesmo período do ano passado.

No ano, setembro perde apenas para os meses considerados “alta temporada” no país: janeiro, fevereiro e março. O mês de março também foi o melhor desde 1989, com 740.483 visitantes. Já fevereiro de 2024 foi o terceiro melhor resultado para o mês da história, inferior apenas ao de 2018, com 868 mil, e de 2017, com 863 mil.

+Gastos de turistas estrangeiros no Brasil devem ser recorde em 2024, aponta WTTC

Somados, os nove primeiros meses de 2024 contabilizaram 4,89 milhões de turistas internacionais em terras brasileiras. A meta atual do Plano Nacional de Turismo (PNT) do Ministério do Turismo é chegar a 8,1 milhões por ano em 2027.

Segundo o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, há um esforço para acabar com a sazonalidade nas visitas ao país. “Garantimos assim uma importante movimentação nos negócios do turismo, sustentando alta empregabilidade ao longo de todo ano”, diz em nota.

Argentina lidera chegadas de turistas

A maior parte dos turistas que visitaram o Brasil em setembro veio da Argentina. Estados Unidos, Chile e Paraguai aparecem na sequência, conforme o gráfico:

O post Brasil tem melhor setembro da série histórica em número de turistas estrangeiros; veja principais países de origem apareceu primeiro em ISTOÉ DINHEIRO.