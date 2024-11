Brasil tem oito restaurantes na lista dos melhores da América Latina

O 50 Best revelou sua lista ampliada dos melhores restaurantes da América Latina, que abrange as posições de 51 a 100. O Brasil se destaca com oito estabelecimentos na lista, com o Manu, localizado em Curitiba, ocupando a 60ª posição. Em seguida, o D.O.M., situado em São Paulo, aparece em 67ª, enquanto o Mocotó, também na capital paulista, ocupa a 87ª colocação. Além disso, o restaurante Origem, na Bahia, avançou para a 68ª posição, e o Cipriani, no Rio de Janeiro, foi classificado em 77ª. Novos nomes na lista incluem o Notiê, que conquistou a 85ª posição em São Paulo, e o Manga, na Bahia, que ficou em 90ª. O Oro, que também está no Rio de Janeiro, fez seu retorno ao ranking, ocupando a 91ª posição. A seleção dos melhores restaurantes é baseada na votação de um painel de 300 jurados, que inclui chefs renomados e críticos de gastronomia. A lista completa dos 50 melhores restaurantes da América Latina será revelada em uma cerimônia marcada para o dia 26 de novembro, que ocorrerá no Rio de Janeiro.

Veja a lista abaixo

51 – La Docena (Polanco), Cidade do México (México)

52 – Diacá, Cidade de Guatemala (Guatemala)

53 – Crizia, Buenos Aires (Argentina)

54 – Yum Cha, Santiago (Chile)

55 – Parador La Huella, José Ignacio (Uruguai)

56 – El Xolo, San Salvador (El Salvador)

57 – Pulpería Santa Elvira, Santiago (Chile)

58 – Lunario, Ensenada (México)

59 – Pangea, Monterrei (México)

60 – Manu, Curitiba

61 – Afluente, Bogotá (Colômbia)

62 – La Calma by Fredes, Santiago (Chile)

63 – Ancestral, La Paz (Bolívia)

64 – Le Chique, Cancún (México)

65 – Fonda Lo Que Hay, Cidade do Panamá (Panamá)

66 – Demencia, Santiago (Chile)

67 – D.O.M., São Paulo

68 – Origem, Salvador

69 – Phayawi, La Paz (Bolívia)

70 – Conservatorium, San José (Costa Rica)

71 – Osso, Lima (Peru)

72 – Casa Las Cujas, Santiago (Chile)

73 – Anchoíta, Buenos Aires (Argentina)

74 – La Tapa del Coco, Cidade do Panamá (Panamá)

75 – Cara de Vaca, Monterrey (México)

76 – Astrid y Gastón, Lima (Peru)

77 – Cipriani, Rio de Janeiro

78 – Olam, Santiago (Chile)

79 – Manzanar, Montevidéu (Uruguai)

80 – Oda, Bogotá (Colômbia)

81 – Alo’s, Buenos Aires (Argentina)

82 – Mengano, Buenos Aires (Argentina)

83 – Intimo, Cidade do Panamá (Panamá)

84 – Azafrán, Mendoza (Argentina)

85 – Notiê, São Paulo

86 – Sambombi Bistró Local, Medellín (Colômbia)

87 – Mocotó, São Paulo

88 – Clara, Quito (Equador)

89 – X.O., Medellín (Colômbia)

90 – Restaurante Manga, Salvador

91 – Oro, Rio de Janeiro

92 – Tributo, Quito (Equador)

93 – El Mercado, Lima (Peru)

94 – Nicos, Cidade do México (México)

95 – La Docena (Roma), Cidade do México (México)

96 – 1921 Restaurant, Montevidéu (Uruguai)

97 – Quitu, Quito (Equador)

98 – Karai by Mitsuharu, Santiago (Chile)

99 – Levadura de Olla, Oaxaca (México)

100 – Debora, Bogotá (Colômbia)

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA