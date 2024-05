Brasil tem receita de R$ 11,6 bilhões com turismo em 2023

O setor de turismo no Brasil alcançou marcas históricas em 2023. De acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), o faturamento das operadoras de turismo atingiu o valor de R$ 19,24 bilhões, representando um aumento de 39% em relação ao ano anterior. Este crescimento notável é acompanhado por um aumento significativo no número de passageiros, que chegou a 11,8 milhões, marcando um crescimento de 22,7% em comparação a 2022. O mercado nacional foi o grande destaque, com um movimento de R$ 11,55 bilhões, o que indica um aumento de 122% em relação ao ano anterior. Entre os destinos mais procurados, a cidade de São Paulo manteve sua liderança como o destino turístico nacional favorito. No entanto, destinos no Nordeste, como Maceió e Porto Seguro, também se destacaram, atraindo um número significativo de viajantes. A preferência por viagens com duração de cinco a nove dias foi a mais comum entre o mercado interno, evidenciando uma tendência de viagens mais curtas e frequentes entre os brasileiros.

No cenário internacional, o turismo também apresentou aumento, de 22% no faturamento, alcançando R$ 7,69 bilhões. Os Estados Unidos continuaram a ser o destino internacional mais popular entre os brasileiros, seguidos de perto pela Itália e Argentina. A digitalização do setor turístico teve um papel fundamental nesse crescimento, com a comercialização de viagens pela internet representando 65% das vendas. Esse movimento em direção ao digital facilita e agiliza o processo de planejamento e compra de viagens. A Braztoa ressalta que esses números são um indicativo claro da recuperação e do fortalecimento do setor turístico no Brasil, apesar dos desafios enfrentados no cenário internacional.