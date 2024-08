Brasil terá recorde de mulheres nas Paralimpíadas de Paris

As mulheres brasileiras serão destaque mais uma vez nos Jogos Paralimpícos de Paris 2024. De 254 atletas convocados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), 116 são mulheres, o que representa quase 46% dos competidores. Com isso, a convocação se torna a maior de toda a história feminina na história.

Em termos percentuais , a maior convocação havia sido em Tóquio 2020, onde o Brasil teve 41% de mulheres dentre todos os convocados. Em relação ao número total de mulheres, o recorde é do Rio de Janeiro, em 2016, onde 102 mulheres disputaram várias modalidades paralímpicas.

O atletismo será a modalidade com maior número de brasileiras convocadas, com 32 ao todo. O maior destaque é Jerusa Geber, que é considerada atualmente a atleta cega mais rápida de todo o mundo, e detém o recorde mundial dos 100m da classe T11 (deficiência visual), com o tempo de 11s83. Outro esporte que se destaca é a natação, que terá 16 mulheres na disputa.

De todas as 20 modalidades em que o Brasil estará presente, cinco delas terão maioria feminina: halterofilismo, Taekwondo, Remo, Tênis de Mesa e Triatlo.

Mulheres em destaque

Nas Olimpíadas Paris 2024 as mulheres já haviam feito história. Foi a primeira vez que elas foram maioria em relação aos homens, 163 contra 125, o que corresponde a pouco mais de 56% da delegação. E elas fizeram bonito e conquistaram também mais medalhas do que os homens.

As mulheres também se destacaram no quadro geral de medalhas. Dos 20 pódios brasileiros, as mulheres estiveram em 12 deles, 65 % deles, ou seja, recorde histórico. E as três medalhas de ouro conquistas vieram de atletas mulheres.