Brasil vai reforçar vigilância após surtos de gripe aviária em países vizinhos

O Ministério da Agricultura e Pecuária vai fortalecer a vigilância ativa e a fiscalização após surtos de gripe aviária em aves registrados em países da América. A informação foi dada pelo chefe da pasta, Carlos Fávaro, nesta quarta-feira, 15, depois que o Uruguai confirmou um caso a cerca de 180 quilômetros da fronteira com o Brasil. No entanto, até o momento, não existem casos da doença no país. “Primeiro, é importante dizer que nós não temos nenhum caso de H1N5 presente no Brasil. Portanto, o nosso status de livre de gripe aviária continua”, frisou Fávaro. A gripe aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta principalmente aves domésticas e silvestres. Sete países vizinhos do Brasil contabilizaram focos da doença. São eles Colômbia, Equador, Venezuela, Peru, Chile, Argentina e Bolívia. Em alguns desses países, como Bolívia, Peru e Equador, os casos foram registrados em animais de granjas comerciais. Já nos demais países, as notificações foram reportadas em aves silvestres. “O importante é que vamos tomar medidas, que é fortalecer a vigilância ativa, que é fortalecer a nossa fiscalização, pelo Ministério da Agricultura”, explicou o ministro. Fávaro descartou paralisar o trânsito de cargas nas fronteiras do país. Ao menos três casos suspeitos recentes, dois no Rio Grande do Sul e um no Amazonas, foram descartados pelo ministério após exames laboratoriais. O ministro pediu apoio da sociedade para identificar casos suspeitos e evitar que haja surto da doença no Brasil. “O que nós temos pedido, a colaboração de todos, da imprensa, da sociedade em geral, é a vigilância passiva. Todo cidadão e toda dona de casa que perceba sintoma em uma ave caseira ou ave silvestre, qualquer sintoma de aves doentes, nos informe imediatamente, para que a gente possa tomar providências e rapidamente conter esses pequenos focos que podem vir a acontecer”, completou.

