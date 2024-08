Brasil vence Ruanda na estreia do vôlei sentado feminino em Paris 2024

Coube à seleção brasileira feminina de vôlei sentado realizar a primeiríssima partida do calendário da modalidade nos Jogos Paralímpicos de Paris. Nesta quinta-feira (29), o Brasil largou bem ao derrotar Ruanda por 3 sets a 0, com parciais de 25/13, 25/10 e 25/7, em apenas 55 minutos de partida. Desta forma, a equipe assume a liderança do Grupo B, que ainda tem Eslovênia e Canadá. As canadenses, aliás, serão as próximas adversárias do Brasil, no sábado (31), às 15h (horário de Brasília).

a estreia, as brasileiras – atuais campeãs do mundo e medalhistas de bronze em Tóquio – não tiveram dificuldades para derrotar a seleção africana. Um dado chama a atenção. Suellen, maior pontuadora da partida, anotou 23 pontos, quase igualando o total marcado por Ruanda no duelo inteiro (30).

No vôlei sentado, são duas chaves com quatro equipes cada. As duas melhores de cada grupo avançam às semifinais e têm garantida a disputa por uma medalha.

Na sexta-feira (30), será a vez da estreia da seleção masculina. A equipe enfrenta a Alemanha a partir das 13h. A seleção brasileira está no Grupo B, junto com Irã e Ucrânia.