Brasil x Coreia do Sul, veja todas as informações deste e dos demais confrontos da primeira rodada da Kings World Cup Nations

O Brasil fará sua estreia na competição contra a poderosa Coreia do Sul, que será liderada por Kang-In Lee, astro do Paris Saint-Germain, e Ji-Sung Park, ex-jogador do Manchester United. O confronto está marcado para o dia 2 de janeiro às 12h de Brasília.

Quem vencer enfrentará o vencedor de Alemanha ou Peru no dia 4 de janeiro, valendo vaga para os playoffs. Já o perdedor enfrentará o perdedor do mesmo confronto entre Alemanha e Peru e poderá ser eliminado já no dia 4 de janeiro.

O técnico da seleção brasileira, Velho Vamp está confiante mesmo sabendo do potencial da seleção sul coreana: “Temos pouca informação sobre o time Coreano, acredito que vai ser um jogo difícil principalmente pelas características físicas, mas tenho certeza que sairemos vencedores em busca do 2-0 e a classificação pra próxima fase”.

Confrontos da primeira rodada

A primeira rodada terá confrontos entre fortes candidatos ao título, como o jogo de abertura entre Japão x Itália. Confira todas as partidas do primeiro dia de competição e horário:

01/01 – Quarta-feira

12h* – Japão x Itália

13h* – Uzbequistão x Arabia Saudita

14h* – Argentina x Espanha

15h* – Estados Unidos x México

*Horário de Brasília

Conheça as estrelas da Kings World Cup Nations

A competição reúne uma vasta quantidade de estrelas entre presidentes, comissão técnica e jogadores que juntos somam mais de 650 milhões de seguidores pelo mundo, nomes como Neymar Jr, James Rodriguez, Ludmilla, Kun Aguero, Iker Casillas, Jake Paul, LOUD Coringa, Kaká, Jon Vlogs, Mario Götze, Chicharito, Cris Guedes, Gaulês e muitos outros.

Calendário e Transmissão

Todos os jogos serão transmitidos ao vivo pelas plataformas oficiais da Kings League na Twitch , além dos canais dos presidentes das seleções, CazéTV, ESPN e Disney+.

Para mais informações acesse aqui .

