Brasil x Peru na Arena BRB: Setor Norte Superior já lotou e ingressos do Setor Oeste Inferior estão acabando; não fique de fora

As vendas de ingressos para Brasil x Peru, jogão do Metrópoles Sports na Arena BRB Mané Garrincha, seguem a todo vapor. A torcida do Brasil no DF não perdeu tempo e os ingressos do Setor Norte Superior já se esgotaram. Além disso, as entradas para o Setor Oeste também estão quase acabando. Então corra para garantir o seu lugar na partida da próxima terça-feira (15/10). As equipes entram em campo às 21h45.

Os ingressos para o jogão na Arena BRB estão sendo comercializados pela internet, através do site da Bilheteria Digital, ou na bilheteria da arena. Confira abaixo todas as informações sobre as entradas.

Compre seu ingresso

Você já pode garantir seu ingresso para o duelo do Brasil contra o Peru. As vendas das entradas para o duelo na Arena BRB poderão ser feitas na bilheteria física do estádio ou on-line, pela Bilheteria Digital. Cerca de 70 mil ingressos serão disponibilizados para o confronto, com valores a partir de R$ 120.

Confira setores e valores:

● Ingresso Solidário (Setor Superior Norte): R$ 120. Compra de dois por CPF e mediante doação de 2 kg de alimento por pessoa.

● Setor Superior Sul: R$ 200,00 (meia-entrada) e R$ 400 (inteira).

● Setor Superior Leste: R$ 250,00 (meia-entrada) e R$ 500 (inteira).

● Visitante (Superior Oeste – Portão P24): R$ 250 (meia-entrada) e R$ 500 (inteira).

● Setores Inferior Norte, Sul, Leste e Oeste: R$ 300 (meia-entrada) e R$ 600 (inteira).

Informações sobre critérios para meia-entrada em: https://www.bilheteriadigital.com/brasil-x-peru-15-de-outubro.

Metrópoles Sports

Este será o primeiro jogo da Seleção Brasileira masculina realizado pelo Metrópoles Sports – vertente responsável pela produção de eventos esportivos do Grupo Metrópoles.

Desde 2022, a empresa organiza partidas pelas principais competições nacionais de futebol, como duas edições da Supercopa do Brasil, entre elas a Supercopa Rei, em fevereiro, e grandes jogos de diversos campeonatos, como Copa do Brasil, Brasileirão, Carioca, Paulista, Mineiro e Gaúcho.