Brasileira bate recorde mundial de visualizações com trend indiana

1 de 1 Foto colorida de Camila Pudim – Metrópoles – Foto: ReproduçãoÉ recorde mundial! Camila Pudim sempre surpreende seus seguidores e fãs no TikTok e Instagram e seu vídeo baseado na trend mundial, presente no TikTok Asoka Makeup, inspirado no filme indiano Asoka, tornou-se o mais visto do mundo com mais de 290 milhões de visualizações.

Acha que é só isso? Não! Camila também acaba de conquistar 4 milhões de seguidores no Instagram, 17 milhões no TikTok e comemora o sucesso do vídeo que conta com mais de 30 transições durante as 18 horas de sua produção.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

