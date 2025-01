Brasileira desaparecida após ‘live’ assustadora é encontrada em hospital

Uma brasileira, que estava desaparecida na África do Sul após pedir ajuda durante uma ‘live’ no seu Instagram, na madrugada de sábado, foi encontrada em um hospital em Joanesburgo, este domingo (26).

Caroline Amanda foi encontrada num hospital com a perna imobilizada e com vários hematomas, de acordo com um comunicado da agência de viagens que a jovem contratou para fazer o intercâmbio.

A agência informou também que estão a trabalhar para que Caroline regresse ao Brasil.

Os amigos da jovem contaram que Caroline tinha feito uma ‘live’ no seu perfil de Instagram, no sábado, onde pedia ajuda e dizia que estava ferida. Depois, a transmissão saiu do ar.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais e a ministra da Igualdade Racial brasileira, Anielle Franco, publicou no Instagram salientando que estava em contato com o Itamaraty e com a embaixada do Brasil na África do Sul.

Já este domingo, a ministra compartilhou também nas suas redes sociais que “Caroline está viva, não corre risco de vida, mas muito machucada”, adiantando que as autoridades continuam investigando ocaso.

Caroline Amanda é fundadora da Yoni das Pretas, uma comunidade que aborda questões como educação e saúde íntima e sexual.

