Brasileira é encontrada ferida na África do Sul após pedido de ajuda no Instagram

Caroline Amanda, uma brasileira de 33 anos, foi encontrada ferida em um hospital de Joanesburgo, na África do Sul, após solicitar ajuda durante uma transmissão ao vivo no Instagram. A jovem apresenta hematomas e está com a perna imobilizada, mas, segundo informações médicas, não corre risco de morte. Ela havia viajado para o país no início do mês para participar de um intercâmbio. A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, confirmou que as autoridades estão investigando o caso. A Polícia Federal do Brasil está colaborando com as investigações, demonstrando a seriedade com que a situação está sendo tratada. O apoio das autoridades é fundamental para esclarecer os detalhes do ocorrido.

Caroline é uma pesquisadora reconhecida e fundadora da plataforma Yoni das Pretas, que se dedica a promover o bem-estar e a discutir questões relacionadas à desigualdade racial e de gênero. Seu trabalho tem sido importante para a conscientização sobre esses temas no Brasil. A situação dela gerou preocupação entre amigos e familiares, que aguardam mais informações sobre sua recuperação. A comunidade brasileira na África do Sul também está atenta ao desenrolar do caso, esperando que as investigações levem a respostas e garantam a segurança de outros cidadãos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA