Brasileira que morreu em incêndio na Tailândia era médica e tinha ficado noiva durante a viagem

A brasileira Carolina Canales, de 24 anos, morreu neste domingo (29), em um incêndio no The Ember Hotel, em Bangkok, capital da Tailândia. Médica de profissão, Carolina estava viajando pelo país com o namorado, de quem havia ficado noiva durante a viagem, poucos dias antes da tragédia. Fernando Lages da Resurreição é fotógrafo e estudante de Medicina e sobreviveu ao incidente. Ele escapou por uma janela e fraturou o pé. O casal estava junto há oito anos. A viagem, iniciada há cerca de duas semanas, incluiu também uma passagem por Dubai.

Natural de Alagoas, Carolina Canales trabalhava no Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió, e era reconhecida por sua competência e dedicação, conforme destacou a Secretaria de Saúde de Alagoas em nota oficial. “Mais do que uma médica exemplar, Dra. Carolina era uma pessoa de humanidade ímpar e de coração generoso, que conquistava a todos”, diz o comunicado. O Sindicato dos Médicos de Alagoas (Sinmed-Al) também lamentou a perda da jovem, que era torcedora do Palmeiras e vinha de uma família de médicos.

Saiba mais sobre o incêndio O incêndio no The Ember Hotel, cujas causas ainda estão sendo investigadas, vitimou também um ucraniano e um norte-americano. Carolina faleceu por inalação de fumaça. Outras quatro pessoas ficaram em estado crítico e precisaram ser hospitalizadas. As chamas tiveram início no quinto andar do hotel, que possui seis andares e está localizado na Rua Khao San Road, famosa por sua vida noturna vibrante e muito frequentada por mochileiros em Bangkok.

