Brasileirão: Atlético-MG segura Botafogo e esquenta briga pelo título

A disputa pelo título do Campeonato Brasileiro 2024 está aberta. Na noite desta quarta-feira (20/11), o Atlético-MG segurou o Botafogo e manteve o 0 x 0 no placar. Pior para o Glorioso, que viu o Palmeiras vencer o Bahia e diminuir a vantagem no topo da tabela.

Agora, o clube carioca foi a 69 pontos, contra 67 do Alviverde. Na 33ª rodada, os dois times voltam a campo no sábado (23/11), às 19h30. O Botafogo recebe o Vitória e o Palmeiras visita o Atlético-GO. E na terça-feira (26/11), os rivais na briga pela taça se enfrentam no Allianz Parque, em São Paulo, às 21h30, em confronto direto.

Veja os melhores momentos do jogo:

Pressionado após a vitória do Palmeiras, o Botafogo fez um jogo nervoso com o Atlético. O time de Artur Jorge tinha mais posse de bola, pressionava em busca do gol, mas não conseguia transformar a superioridade em vantagem no placar.

As coisas melhoraram para a equipe carioca quando Rubens recebeu o segundo amarelo por falta em Luiz Henrique e foi expulso, já no fim da etapa inicial.

No segundo tempo, com um jogador a mais em campo, o Glorioso se lançou ao ataque na tentativa de inaugurar o marcador. Fechadinho, o Galo se segurava como podia. Artur Jorge colocou o time ainda mais para frente e o Botafogo jogava no campo de defesa dos mineiros.

Na melhor chance de gol, Vitinho cabeceou dentro da área do Atlético, mas Everson fez grande defesa e evitou o gol alvinegro. O Botafogo seguiu na pressão até o fim do jogo. Já nos acréscimos, Hulk quase marcou um gol antológico do meio de campo, mas a bola caprichosamente foi para fora. Ainda deu tempo de Barboza, do Botafogo, ser expulso.

Fim de jogo e empate com gosto de derrota para o Glorioso.

Confusão

Após o apito final, uma confusão generalizada entre jogadores e seguranças do Botafogo com a equipe de segurança da Arena Independência teve início. Após muito tumulto, Luiz Henrique acabou expulso e desfalcará o Botafogo contra o Vitória.