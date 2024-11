Brasileirão: Bahia é lanterna da competição nas últimas oito rodadas; veja dados

As notícias ruins não param de chegar para o torcedor tricolor. Nos últimos oito jogos do Brasileirão, diante de Fortaleza, Criciúma, Flamengo, Cruzeiro, Vasco, São Paulo, Juventude e Palmeiras, o Bahia conseguiu apenas quatro pontos. Três no triunfo diante do Criciúma e um no empate frente ao Cruzeiro.

O Tricolor possui, no período, um aproveitamento de apenas 16.7%, baixo demais considerando que o objetivo do clube no Campeonato seja a vaga na Pré-Libertadores.

Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Além da baixa pontuação e aproveitamento, o clube conta com mais um dado preocupante: em oito jogos, o Bahia permitiu 19 grandes chances aos adversários e concedeu 17 gols. No ataque, o Bahia tem tido baixo aproveitamento nas chances que criou.