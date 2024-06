Brasileirão: Juventude bate Atlético-GO e Cuiabá e Vitória empatam

Dois jogos adiados do Campeonato Brasileiro foram realizados na noite desta quarta-feira (5/6). No Alfredo Jaconi, o Juventude recebeu o Atlético-GO e, apesar do tempo parado devido às enchentes no Rio Grande do Sul, venceu o Dragão por 1 x 0, em duelo adiado da quinta rodada. E na Arena Pantanal, em jogo da segunda rodada, Cuiabá e Vitória ficaram no 0 x 0.

No primeiro jogo realizado no Rio Grande do Sul após a tragédia no estado, o Juventude foi o anfitrião do Atlético-GO. Os visitantes começaram melhor, mas quem abriu o placar foram os donos da casa. Aos 37 minutos, Lucas Barbosa completou escorada de Erick Farias e colocou os anfitriões em vantagem.

Veja o gol do Juventude nos melhores momentos da partida:

Na etapa final, o goleiro Gabriel foi o grande nome da partida e, com três grandes defesas, impediu o empate dos goianos e segurou a vitória. No fim da partida, um lance chamou a atenção: o lateral João Lucas, do Juventude, foi expulso em menos de cinco segundos. O ala demorou para repor a bola e levou cartão amarelo. Na sequência, reclamou e foi expulso por Raphael Claus.

O triunfo em casa levou o Juventude ao 12º lugar na tabela, agora com nove pontos em seis jogos. O Dragão está na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com quatro pontos.

0 x 0 Na outra partida da noite, o Cuiabá até foi melhor, mas não saiu do empate sem gols com o Vitória. O resultado manteve os dois times no Z-4. O Cuiabá é o lanterna, com um ponto. O Vitória vem logo em seguida, com dois, na 19ª colocação.