Brasileiro é detido em Miami por apontar laser a aeronave Na noite de natal

Um homem brasileiro, identificado como Francisco Teixeira, de 45 anos, foi detido nas proximidades do Aeroporto Internacional de Miami. A prisão ocorreu na noite de Natal, após um piloto da American Airlines relatar que um laser verde estava sendo apontado para sua aeronave. O incidente gerou preocupação e mobilizou as autoridades locais. A polícia conseguiu localizar Teixeira em um hotel nas redondezas do aeroporto.

Durante a abordagem, os agentes encontraram um dispositivo laser que correspondia à descrição fornecida pelo piloto. O brasileiro agora enfrenta sérias acusações relacionadas ao uso inadequado de um equipamento de iluminação a laser, uma violação significativa das normas vigentes nos Estados Unidos. As consequências legais para Teixeira podem ser severas, incluindo a possibilidade de multas elevadas e até mesmo pena de prisão.

A Administração Federal de Aviação (FAA) já havia emitido alertas sobre os riscos associados ao uso de lasers direcionados a aeronaves, destacando que esses dispositivos podem causar cegueira temporária ou desorientação nos pilotos, aumentando assim o potencial de acidentes aéreos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias