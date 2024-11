Brasileiro Walter Salles é o 3º cineasta mais rico do mundo; saiba de onde vem a fortuna

O cineasta brasileiro Walter Salles, diretor do filme “Ainda Estou Aqui”, é o 3º cineasta mais rico do mundo, ficando atrás apenas de George Lucas e Steven Spielberg, sendo que ambos somam fortunas de US$ 5,3 bilhões (R$ 30,7 bilhões no câmbio atual).

A fortuna de Walter Salles é de US$ 4,5 bilhões (R$ 26,1 bilhões), segundo dados do ranking em tempo real da da revista americana Forbes, superando a de ícones de Hollywood como Oprah Winfrey (US$ 3 bilhões)e Peter Jackson (US$ 1,5 bilhão).

O cineasta está dentre os brasileiros mais ricos atualmente e, além disso, ocupa a 760ª posição no ranking global da Forbes.

Além do filme que está sendo exibido nas salas de cinema, Walter Moreira Salles Jr também dirigiu os premiados “Central do Brasil” (1998) e “Diários de Motocicleta” (2004). Em “Cidade de Deus” (2002), de Fernando Meirelles e Kátia Lund, atuou como produtor. No começo da sua carreira, dirigiu “Krajcberg, o “Poeta dos Vestígios” (1986) e “Socorro Nobre” (1995).

Walter fez faculdade de economia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e posteriormente cursou licenciatura em comunicação audiovisual pela Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos.

Irmãos bilionários

Aos 68 anos, sua fortuna não vem completamente do cinema. O diretor de “Ainda Estou Aqui” é um dos herdeiros do Itaú Unibanco – ou seja, grande parte do seu patrimônio está em ações do banco.

O cineasta é irmão de Pedro Moreira Salles e de João Moreira Salles, ao passo que é meio-irmão do editor Fernando Moreira Salles – que nasceu do primeiro casamento do seu pai com Hélène Matarazzo.

Joao Moreira Salles também atua no ramo de produção audiovisual, como produtor de cinema e documentarista. Sua fortuna também é de US$ 4,5 bilhões (R$ 26,1 bilhões).

Os outros dois irmãos são mais envolvidos diretamente com a administração do banco e possuem fortunas semelhantes, como Pedro Moreira Salles, que é copresidente do Conselho de Administração da empresa e soma um patrimônio de US$ 6,1 bilhões (R$ 35,3 bilhões).

Fernando Roberto Moreira Salles, que já foi presidente do Conselho de Administração da empresa, é o mais rico dentre os herdeiros, com US$ 6,5 bilhões (R$ 37,6 bilhões) de patrimônio.

Da onde vem a fortuna da família?

O pai de Walter Salles é o embaixador Walther Moreira Salles. Sua mãe é a embaixatriz Elisa Margarida Gonçalves Moreira Salles.

Os irmãos são netos de João Moreira Salles, que fundou em Poços de Caldas (MG) a Casa Bancária Moreira Salles, que posteriormente virou o Unibanco, hoje fundido com o Banco Itaú – que foi fundado pela família Egydio de Souza Aranha.

A família também é a dona da mineradora CBMM, principal exploradora de nióbio do planeta.

Conforme as informações atualizadas do site de Relação com Investidores (RI) do Itaú, a família Moreira Salles detém 100% de participação em uma holding que, por sua vez, detém 33,47% das ações do Itaú Unibanco Participações (IUPAR), que detém 26,1% de participação societária no Itau Unibanco. A Itaúsa – cuja família Egydio de Souza Aranha é dona de 33,5% das ações – é dona de pouco menos de 20% do Itaú Unibanco, ao passo que pouco mais de 53% das ações da companhia estão em free float – com investidores institucionais e pessoa física.

