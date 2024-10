Brasileiros ainda podem recuperar dinheiro esquecido nos bancos

Os brasileiros que ainda não retiraram o dinheiro esquecido no sistema de valores a receber do Banco Central têm uma nova oportunidade para recuperar esses recursos. Segundo informações do Ministério da Fazenda, o governo está prestes a publicar um edital com detalhes sobre os depósitos, oferecendo aos cidadãos um prazo de 30 dias, a partir da data de publicação, para solicitar a devolução dos valores. Antes mesmo da publicação do edital, já é possível contatar as instituições financeiras cadastradas pelo Banco Central para reaver o dinheiro esquecido. O Ministério da Fazenda informou que o edital trará todas as instruções necessárias para requerer os valores. A lista, que será divulgada em breve no Diário Oficial da União, incluirá os valores recolhidos para os cofres do governo. Além disso, a publicação indicará a instituição financeira responsável, a agência, a natureza e o número da conta do depósito, facilitando o processo de requerimento para os interessados.

Publicado por Luisa Cardoso