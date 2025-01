Brasileiros precisarão pagar autorização para viajar ao Reino Unido

A partir desta quarta-feira (8), os brasileiros que desejam viajar ao Reino Unido enfrentarão uma nova exigência: a obtenção de uma autorização eletrônica, conhecida como ETA. Este novo procedimento, que já está em vigor, requer o pagamento de uma taxa de 10 libras esterlinas, o que equivale a aproximadamente R$ 77, conforme a cotação do dia 6 de janeiro. A autorização tem validade de dois anos e é aplicável a todos os tipos de passaportes, incluindo comuns, oficiais e diplomáticos. Essa mudança não é exclusiva para o Brasil, mas se estende a todos os viajantes de países não europeus que estão isentos de visto.

O sistema de autorização eletrônica já foi implementado anteriormente para outros países, como o Catar, desde outubro de 2023. Com a ETA, os brasileiros poderão permanecer no Reino Unido por até seis meses para turismo, visitas a familiares ou amigos, negócios, cursos acadêmicos de curta duração e trabalho no setor criativo por até três meses, mediante concessão de visto de trabalhador criativo. A autorização também é necessária para escalas, mesmo que o viajante não passe pelo controle de fronteira. Caso o visitante deseje estender sua estadia por mais seis meses, será necessário solicitar um visto adicional.

A ETA está vinculada digitalmente ao passaporte e, embora facilite a entrada, não garante a admissão no Reino Unido, sendo necessário passar pela imigração britânica. O processo de solicitação pode ser feito por meio de um aplicativo disponível para iPhone e Android, ou pelo site do governo britânico. O pagamento da taxa e a autenticação dos documentos são realizados online, com confirmações enviadas por e-mail.

