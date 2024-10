Brasileiros preparam “Vampetaço” na web por Vini Jr.: saiba o que é

Uma revolta dos torcedores e o ensaio de Vampeta na G Magazine, de 1999. A relação entre essas duas situações pode parecer bastante distante, mas é o que deve acontecer nesta segunda-feira (28/10) por conta da possível derrota de Vini Jr. na Bola de Ouro, prêmio da France Football.

O movimento, sempre instigado por uma revolta no Twitter, consiste em publicar uma foto do ensaio de Vampeta pelado na revista masculina — que é sempre a mesma, em que ele aparece deitado de lado. Na rede social, a convocação começou após o Staff do Real Madrid anunciar que não iria para a premiação ao descobrir que Vini Jr. não seria eleito o melhor do mundo.

“Vampetaço na página do Ballon D’Or, hoje, às 16h”, escreveu um usuário, colocando uma foto em que Vini Jr. comemora um gol, enquanto Rodri está no chão. “É extremamente necessário um Vampetaço”, disse outro, com algumas notas de Rodri ao longo da temporada. “Tem que ter um Vampetaço nessas publicações”, disse outro, repostando um tweet do perfil oficial da Bola de Ouro.

O volante espanhol, citado por algumas pessoas, aparece como o principal nome a sair com o prêmio máximo, já que nenhum jogador do Real Madrid seria condecorado nesta segunda.