Brasília Basquete perde fora de casa para o São José no NBB

Neste sábado (11/1), o Brasília Basquete enfrentou o São José, em jogo válido pelo Novo Basquete Brasil (NBB), e perdeu por 94 x 79. A partida chamou a atenção por ser ruim na parte defensiva e com muitos desfalques devido a lesões.

Mesmo com a derrota, o Brasília Basquete dominou as estatísticas individuais do jogo. Nesbitt foi o cestinha, com 19 pontos, além de ter aproveitado sete rebotes. Confira como foi o duelo:

1º quarto

O confronto entre São José e Brasília Basquete começou melhor para a equipe do DF, que abriu o marcador ainda nos primeiros segundos do jogo. Em um início não muito movimentado, o placar pouco foi alterado nos primeiros quatro minutos, com apenas 10 pontos somados entre as duas equipes.

O São José, por sua vez, acelerou o jogo nos três minutos finais e virou o placar para 19 x 18.

2º quarto

No segundo quarto, o São José abriu cinco a zero no primeiro minuto. O Brasília diminuiu o ritmo e permitiu que o São José chegasse aos 10 pontos de vantagem na metade do quarto, 38 x 28.

A segunda metade do período não teve muitas novidades. O Brasília encontrou problemas na defesa, que foram cruciais para que a equipe da casa conseguisse manter a vantagem no placar.

A melhora dos visitantes veio já nos minutos finais, onde conseguiu tirar a vantagem de 10 para apenas cinco pontos. O primeiro tempo terminou em 46 x 41 para o São José.

3º quarto

Na volta do intervalo, as equipes trocaram pontos em quadra durante os primeiros minutos e o Brasília encostou no placar. Porém, os problemas defensivos persistiram e o time viu o adversário aumentar novamente sua vantagem na metade do quarto, dessa vez em sete pontos, 56×49.

Nos cinco minutos finais, os dois times diminuíram o ritmo, com apenas três pontos em dois minutos. Nos três minutos finais, o Brasília Basquete passou a imprimir um ritmo mais forte, e terminou bem o quarto, apenas quatro pontos atrás, 66×62.

4º quarto

No último período da partida, os times trocaram pontos durante os minutos iniciais, e o time do DF chegou a diminuir a vantagem para apenas um ponto.

Contudo, após o início forte, o time candango se perdeu em quadra, e permitiu que o São José abrisse sete pontos ainda na metade do quarto, 80×73.

Nos minuitiw finais do jogo, o Aao José seguiu dominante, e não teve muitas dificuldades para fechar a partida em 94×79.

O Brasília Basquete volta à quadra novamente na próxima segunda-feira (13/1), e enfrenta o Mogi, às 20hrs.