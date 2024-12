Brasília Basquete perde para o Flamengo e sequência invicta acaba

O Brasília Basquete não conseguiu resistir ao atual vice-campeão do NBB, e foi derrotado por 90 x 84 no Maracanãzinho, e viu a sequência de vitórias seguidas ser interrompida. A equipe fez um jogo efetivo e equilibrado na primeira etapa, mas no terceiro quarto foi muito abaixo, e viu o Flamengo abrir grande vantagem, que ao final definiu a partida.

O destaque candango foi Cook, maior pontuador do jogo com 28 pontos, e que ainda contribuiu com quatro assistências. Nesbitt também se destacou e quase conseguiu o double-double, teve 16 pontos e sete rebotes. Confira como foi o duelo:

1º Quarto

O Brasília Basquete começou eletrizante, e com uma precisão espetacular nas bolas de três, ao acertar os quatro primeiros chutes do perímetro, e abrir vantagem no placar. O Flamengo melhorou e conseguiu deixar o jogo empatado próximo à metade do quarto, mas os visitantes, com uma bandeja de Nesbitt, mantiveram a frente do placar por dois pontos.

A segunda parte foi mais uma vez bem movimentada, mas o Brasília seguiu com um aproveitamento espetacular nas bolas de três, oito acertos em onze tentativas (72%), e ficou à frente por três pontos, 26 x 23

2º Quarto

O Brasília Basquete voltou com erros de marcação na defesa, mas as bolas de três mantinham o jogo equilibrado, e a equipe chegou à metade do quarto um ponto atrás. O ritmo seguiu intenso, mas o Brasília passou a cometer muitos erros no ataque, e viu o time carioca abrir uma pequena diferença no placar.

Cook teve a chance de empatar o jogo para o Brasília Basquete no final da primeira metade, mas errou dois lances livres, e com isso, o Flamengo venceu o quarto por 18 x 13 e chegou ao intervalo dois pontos à frente, 41 x 39.

3º Quarto

No início da segunda etapa, as bolas de três dos visitantes começaram a não cair, e o time carioca implementou boa defesa, e conseguiu uma run de 10-0 para abrir a maior vantagem da partida até aquele momento, o que obrigou o Brasília Basquete a pedir tempo para se reorganizar.

Mais organizado na defesa, o time do DF conseguiu fazer um trabalho melhor nos minutos finais, e conseguiu uma run de 8-0 para diminuir o placar. No último lance do quarto, Williams fez uma bela cesta para garantir a vitória por 26 x 17 no quarto, e ampliar a vantagem no jogo para 11 pontos, 67 x 56.

4º Quarto

Outra vez o Brasília Basquete cresceu no último quarto, e começou bem melhor, com um aproveitamento quase perfeito no ataque e com pressão na defesa, o que atrapalhou o rubro-negro.

Mas os visitantes voltaram a cometer erros individuais bobos, e depois de diminuir a vantagem para seis pontos, chegou à metade do quarto novamente com 11 pontos atrás. O Flamengo conseguiu uma run de 11-0, e colocou a maior vantagem do jogo no placar, 17 pontos.

Nos dois minutos finais o Brasília Basquete melhorou o aproveitamento nas bolas de três, Lucas acertou três seguidas e a vantagem foi para seis pontos, mas já não havia mais tempo, vitória do Brasília Basquete por 28 x 23 no quarto, mas na partida deu Flamengo, 90 x 84.

O time candango permanece entre os três melhores da competição, mesmo com a derrota. A equipe finaliza os jogos em terras cariocas contra o Vasco, na próxima quinta-feira (12/12), às 19h30.