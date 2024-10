Brasília Vôlei estreia na Superliga com derrota para o SESC Flamengo

O Brasília Vôlei estreou na Superliga 2024/2025, contra o Sesc Flamengo, e acabou derrotado por três sets a um, com parciais de 25 x 16, 25 x 20 e 23 x 25 e 25 x 22.A equipe teve o desfalque da oposta húngara Panni Petőváry, que não pôde estrear devido à documentação atrasada. A ponteira Michelle Pavão foi eleita a melhor atleta da partida.

O ginásio do Sesi, em Taguatinga Norte, contou com casa cheia, com todos os ingressos vendidos antecipadamente. O Brasília Vôlei volta a jogar na próxima segunda-feira (28/10), fora de casa, contra o Dentil Praia Clube.

Confira como foi a partida:

Primeiro Set

O jogo começou equilibrado, com as equipes trocando pontos, até que o Flamengo conseguiu três seguidos e abriu 7 x 4 no placar, obrigando as donas da casa a pedirem tempo. O Flamengo voltou melhor e chegou a marcar quatro pontos seguidos.

Com efetividade nos saques e melhor na defesa, o time carioca abriu sete pontos de vantagem, 16 x 9. Com muitos erros do Brasília Vôlei, o Flamengo manteve a boa vantagem de frente e venceu o set com uma China de Juju, 25 x 16. Novidade na primeira fase nesse ano, o desafio foi usado pelo Brasília Vôlei por duas vezes, uma com sucesso e outra não

Segundo Set

O Brasília Vôlei ajustou o saque, e conseguiu voltar melhor, mantendo o placar sempre empatado, até que o Flamengo voltou a se encaixar no jogo e abriu três de vantagem, 10 x 7. As donas da casa reagiram, e com pontos seguidos de bloqueio empataram o jogo em 16 x 16.

Com muitos erros seguidos do Brasília Vôlei, o Sesc Flamengo conseguiu cinco pontos seguidos no final do set, e terminou com a vitória por 25 x 20, após bloqueio de Helena.

Terceiro Set

O terceiro set foi o mais equilibrado da partida. O Brasília Vôlei cresceu no jogo e teve seu melhor momento, com um bloqueio mais ajustado e ataques potentes, e pela primeira vez abriu cinco pontos de vantagem na partida, 14 x 9.

Mas quando parecia que o time caminharia de forma tranquila para vencer o set, tudo mudou. O Sesc Flamengo se aproveitou mais uma vez de diversos erros seguidos das donas da casa, melhorou o seu bloqueio e virou o jogo para 15 x 14, obrigando assim o pedido de tempo. A equipe mandante se aproveitou dos erros no passe e na recepção do Sesc Flamengo, e conseguiu a virada e a vitória no set, 25 x 23.

Quarto Set

As equipes começaram o set de forma desconcentrada, com muitos erros, principalmente no saque. As equipes trocaram pontos, o Sesc Flamengo abriu 13 x 10 com três pontos seguidos, que foram devolvidos na mesma moeda pelo Brasília Vôlei logo na sequência

Nenhum dos times conseguiu abrir mais que dois pontos no placar, até que o Sesc Flamengo conseguiu abrir cinco pontos com ataques e bloqueios muito efetivos, o que levou o placar para 22 x 17 e obrigou as donas da casa a pedir tempo. As donas da casa não conseguiram reagir e o Sesc Flamengo venceu o set por 25 x 22 e fechou o jogo em três sets a um.