Brasiliense e Samambaia vencem no fim da 4ª rodada do Candangão

No fechamento da quarta rodada do Candangão BRB 2025, Brasiliense e Samambaia venceram seus jogos, neste domingo (2/2). O Brasiliense foi até o Abadião e venceu o Ceilândia por 1 x 0, com um golaço de falta de João Santos, e voltou à liderança. Já o Samambaia bateu o Legião por 4 x 0 fora de casa, no Bezerrão, com dois de Vitor Xavier, e subiu na tabela.

Agora, o campeonato tem ao todo 40 gols marcados, uma média de exatamente dois tentos por jogo. A quarta rodada foi a segunda com menos gols marcados, apenas 10, empatada com a segunda.

Confira como foram os duelos:

Legião 0 x 4 Samambaia

Na estreia de Gabriel Teixeira no comando do Samambaia, o Doguinho fez bonito e aplicou a primeira goleada do Candangão BRB 2025 ao vencer o Legião por 4 x 0.

Vitor Xavier marcou dois gols e se tornou de forma isolada o artilheiro da competição. Os outros dois gols do jogo foram marcados contra. O Samambaia dominou o jogo, e abriu o placar já aos 17 minutos, de falta. Daniel Mendonça colocou a bola na área, Alex se atrapalhou e colocou contra o próprio gol.

Com domínio do jogo, o time ampliou o marcador, aos 19 minutos da segunda etapa. Daniel Mendonça novamente cruzou na área, e dessa vez achou Vitor Xavier na área, que, de cabeça, aumentou o placar. Aos 30, minutos veio o terceiro, e mais uma vez com Vitor Xavier. Ele bateu rasteiro e marcou o seu quarto gol na competição, se isolando na artilharia

O último gol mais uma vez foi contra, aos 43 minutos. Após cruzamento na área, o atacante Felipe colocou contra o próprio gol Fim de jogo. 4 x 0 para o Samambaia, que subiu para a sexta colocação e se aproximou do G4.

Ceilândia 0 x 1 Brasiliense

O Brasiliense manteve os 100% de aproveitamento no Candangão BRB 2025 ao vencer o Ceilândia por 1 x 0, na tarde deste domingo, no Abadião. O gol foi marcado por João Santos, que cobrou falta na segunda etapa com muita categoria e fez um golaço.

O Brasiliense foi superior em todo o jogo. Na primeira etapa, foram quatro chances criadas, a melhor delas com Igor Morais, que quase fez de cabeça. Mas aos 15 minutos da segunda parte, veio o lance decisivo do jogo. João Santos cobrou falta com muita categoria e acertou o ângulo, para fazer o gol da vitória.

Próximos jogos

A próxima rodada, quando o campeonato chegará à sua metade, já tem data marcada. Os times entram em campo no próximo final de semana. Confira os jogos:

Sábado (8/2)

Samambaia x Gama- 16h – Boca do Jacaré

Paranoá x Ceilândia- 16h – Defelê

Domingo (9/2)

Real Brasília x Sobradinho- 15h – Defelê

Capital x Legião- 16h – Estádio JK

Brasiliense x Ceilandense – 16h – Boca do Jacaré