Brasiliense vira piada em novo reality da Globo: “Bia do Brás 2.0”

Na imagem colorida, menina faz careta usando boina – Metrópoles – Foto: Reprodução/ GloboA brasiliense Nicole Louise, de 22 anos, é uma das participantes do Estrela da Casa, novo reality show da TV Globo. O programa estreou nessa terça-feira (13/8), e a jovem já virou piada nas redes sociais e ganhou até um apelido nada carinhoso: Bia do Brás 2.0.

Isso porque os trejeitos de Nicole, que nasceu em Brasília e se mudou para São Paulo aos 17 anos de idade, não conquistaram o público, que relembraram de Beatriz Reis, participante do BBB 24.

Uma das participantes anunciadas é Nicole Louise, influencer de 22 anos

Em 2022, ela foi uma das mulheres que denunciou Tirullipa por assédio. Ele acabou expulso da festa

Durante uma "brincadeira" ao estilo Banheira do Gugu, o humorista desamarrou o biquíni de diversas mulheres que participavam da dinâmica

“A Bia do Brás passou 3 ANOS construindo um personagem fuleiro pra vir outra fia e copiar hauahau”, disse um internauta no X, antigo Twitter. “Eu olho pra essa mulher e lembro da Bia do Brás”, comentou outro.

“É O BRASIL DO BRASIL”, brincou um terceiro, citando o bordão de Beatriz Reis na casa mais vigiada do Brasil. “A cota chata do Brás já tá chegando bem forte”, apontou mais um.

Nicole tem 3,4 milhões de seguidores no Instagram e costuma postar vídeos de humor, além de gravações cantando. Em seu vídeo de divulgação do programa, ela afirma que seu público gosta das “caretas” que ela faz, mas afirma sonhar em ser cantora.